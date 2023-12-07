مستقبل وطن بقنا ينظم مؤتمرا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى

حضر الحفل النائب فتحي قنديل، عضو مجلس النواب، ومنظم المؤتمر، والنائب خالد خلف الله، عضو مجلس النواب، و النائبة رحاب الغول، عضو مجلس النواب، والنائب أسامة الهواري، عضو مجلس الشيوخ، والنائب عبد الفتاح الشحات، عضو مجلس النواب، وعمرو طارق السباعي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، والدكتور بدوي المعاون، أمين المجالس المحلية بحزب مستقبل وطن، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، بمشاركة 10 آلاف مواطن تقريبا.

وقال النائب فتحي قنديل ، عضو مجلس النواب، إن الجميع أجمع على دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية وذلك لأنه رجل المرحلة، وحقق الأمن والأمان للمصريين، كما وضع مكانة مصر عالية بين الدول، وهذا المؤتمر ردا للجميل.

وأضاف قنديل، أن السيسى أثبت للجميع وطنيته، في كل المواقف التي واجهت مصر في المرحلة السابقة، وطهر مصر من كل خائن وهذا يثبت قدرته على الحفاظ على مصر وأرضها وشعبها.