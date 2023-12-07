مراسل القاهرة الإخبارية: البوارج الحربية الإسرائيلية تقصف خان يونس والوضع كارثى

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية قبل قليل، عن قصف إسرائيلي عنيف استهدف مناطق وسط قطاع غزة، مؤكدا على أن البوارج الحربية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، تستهدف مدينة خان يونس، مؤكدا أن الوضع بالقطاع أصبح كارثى.
مراسل القاهرة الإخبارية: البوارج الحربية الإسرائيلية تقصف خان يونس والوضع كارثىالخميس، 07 ديسمبر 2023 01:36 م
القصف الإسرائيلي لقطاع غزة
كتب محمد عبد المجيد
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