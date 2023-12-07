محافظ شمال سيناء يكرم الفائزة بمسابقة جائزة الدولة للمبدع الصغير

العريش- محمد حسين

كرم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء الطالبة جمانة سامح محمد، الطالبة بالصف السادس الابتدائى بمدرسة ال أيوب الابتدائية بالعريش، لفوزها بمسابقة جائزة الدولة للمبدع الصغير فى فرع الادب "القصة القصيرة" الفئة العمرية من 5 إلى 12 سنة.

كما كرم المحافظ مروة عبد العزيز سالم، مدير إدارة الموهوبين بالمديرية والتى تم ترشيحها للالتحاق ببرنامج الزمالة التابع للمركز الدولى للتدريب بمنظمة العمل الدولية التابعة للاتحاد الأوروبى بإيطاليا، وذلك لتفوقها فى البرنامج الوطنى للقيادات النسائية.

وكرم المحافظ مى سيد مؤنس مدرب ومنسق التدريبات بتوجيه عام اللغة الإنجليزية والتى تم ترشيحها لبرنامج تدريبى عن التقويم التكوينى فى التعلم باليابان ممثلة عن مصر.

ومنح المحافظ المكرمين شهادات التقدير، فى حضور حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء.