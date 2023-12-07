محافظ سوهاج يسلم 30 جهاز عروس للفتيات الأولى بالرعاية المقبلات على الزواج

سلم اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، عدد 30 جهاز عروس للفتيات المقبلات على الزواج من الأسر الأولى بالرعاية من مختلف مراكز المحافظة، كمرحلة أولى ضمن توزيع 50 جهازا، وذلك بالتعاون مع البنك الزراعى المصرى، والتضامن الاجتماعى، وعدد من الجمعيات الأهلية المشاركة.

رافق المحافظ خلال تسليم الأجهزة أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج الأسبق والمستشار العلمى للمحافظة، واللواء ضياء أبو العزم استشارى الدعم المؤسسى للتنمية بالمحافظة، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، ويحيى فراج رئيس قطاع بنك التنمية الزراعى بسوهاج، وعلى مبارك رئيس مجلس إدارة جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل.

وهنأ محافظ سوهاج الفتيات المقبلات على الزواج، متمنيا لهن حياة سعيدة، مؤكدا أن الدولة لا تألو جهدا فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية، موجها الشكر لمسئولى البنك الزراعى على التعاون المثمر مع محافظة سوهاج فى مختلف المجالات، والجمعيات المشاركة فى الفعالية، لافتا إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدنى فى التعاون مع الحكومة؛ لتقديم يد العون للأسر الأكثر احتياجا.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج، أن عدد المستفيدين من الأجهزة التى تم تقديمها اليوم بلغ 60 شابا وفتاة من المقبلين على الزواج، مشيرا إلى أن كل جهاز يشمل " غسالة، ثلاجة، بوتاجاز، فرن بوتاجاز، مكواة، خلاط، مروحة، بطانية، لحاف، كاتل، كولمن مياه "، مقدمة من البنك الزراعى المصرى، وعدد من الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى.