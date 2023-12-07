محافظ القليوبية يفتتح تطوير وحدة قسطرة القلب والشرايين التاجية ببنها الجامعى

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، وحدة قسطرة القلب والشرايين التاجية بسعة 13 سريرا بمستشفى بنها الجامعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، والدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والنائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، والدكتور هشام رشيد وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث وعددا من أعضاء هيئة التدريس.

واستمع محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها، إلى شرح من عميد كلية الطب والمدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعية حول استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة فى التشخيص بوحدة القسطرة والشرايين التاجية، وما تقدمه من خدمات لمرضى القلب والمترددين على المستشفيات الجامعية.

وأكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة بمنظومة الصحة لديها إذ كان لها نصيب كبير فى المشروع القومى لتطوير 31 مستشفى على مستوى الجمهورية، حيث تم تطوير 5 مستشفيات مركزية بتكلفة مليار ونصف المليار جنيه، شاملة المبانى والتجهيزات الطبية وذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بصحة المواطنين، من خلال تطوير المستشفيات وتنفيذ العديد من المبادرات والحملات الرئاسية فى القطاعات الصحية المختلفة.

وأشاد الهجان، خلال الجولة، بأعمال التطوير التى تشهدها المستشفيات الجامعية وزيادة طاقتها الاستيعابية لكى تتمكن من أداء رسالتها، وتقديم أفضل الخدمات الطبية اللائقة للمواطنين المترددين عليها، مؤكدا الدور العظيم الذى تقوم به جامعة بنها بما تمتلكه من كوادر وخبرات علمية وعلماء فى كافة التخصصات لخدمة المواطنين فى شتى القطاعات وخاصة الطبية.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، أن الدولة المصرية أعطت ملف القطاع الصحى اهتماما كبيرا، مشيرا إلى أن أعمال التطوير التى شهدتها المستشفى الجامعى منذ عام 2020 وحتى الآن تجاوزت الـ500 مليون جنيه وتضمنت الأعمال إعادة تأهيل وتطوير مبنى الاستقبال والطواريء، وتشغيل 17 كبسولة جراحية للعمليات الموحدة والتى تتم طبقا لأعلى مواصفات الجودة العالمية، وتوريد وتركيب جهاز الإطفاء والإنذار المبكر، بالإضافة إلى تركيب منظومة الكاميرات الجديدة، كما أنه جارى تطوير مبنى الباطنة والجراحة لخدمة المرضى والمترددين على المستشفى.

وأشار الجيزاوى، إلى أنه جارى إنشاء المرحلة الأولى من المستشفى الجامعى الجديد الذى يقام بإجمالى مسطحات بنائية حوالى 6000م2، وهى عبارة عن بدروم وأرضى و8 متكرر ويسع 450 سريرا و15 غرفة عمليات، و50 سريرا بالعناية المركزة، كما يضم المستشفى الجامعى العديد من التخصصات الطبية الجديدة.

وأضاف الدكتور محمد جمال الدين الأشهب، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، حرص مجلس إدارة المستشفيات الجامعية على متابعة أعمال التطوير التى تجرى داخل المستشفى الجامعى بهدف تقديم خدمة طبية وتعليمية متميزة.

من جانبه قال الدكتور عمرو الدخاخنى، أن تطوير وحدة الأجهزة القلب والشرايين التاجية شملت 2 غرفة عمليات و5 أسرة للإفاقة و13 سريرا، كما أنه يتم استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة فى التشخيص، مشيرا إلى أنه تردد على وحدة القسطرة بالمستشفى الجامعى عدد 1254 مريضا ما بين قسطرة تشخيصية وعلاجية وذلك عام 2022، وعدد 1304 مرضى من يناير إلى نوفمبر 2023 ما بين قسطرة تشخيصية وعلاجية.