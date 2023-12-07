محافظ الأقصر يلتقى وفد مقاطعة جيانسى الصينية لبحث التعاون المتبادل.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

ألتقى المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر ، وفد من مقاطعة جيانسي بجمهورية الصين الشعبية، ضم كل من لوشياو تشينغ نائب محافظ مقاطعة جيانسي، وليوهونج رئيس مكتب التنشيط الريفي في جيانسي، وكاي يونغ نائب المدير العام لإدارة الموارد المائية في جيانسي، وتشنغ مين رئيس مركز ترويج التكنولوجيا الزراعية في جيانسي، وهوانغ ميلينغ مفتش المستوى الثاني لمكتب الشؤون الخارجية في جيانسي، وليو زيينج سكرتيرة نائب المحافظ، وذلك بحضور محمد عبد القادر نائب المحافظ، وهدي المغربي سكرتير عام محافظة الأقصر.

ورحب المحافظ بوفد مقاطعة جيانسي الصينية، مؤكداً أهمية تعميق التفاهم المتبادل وتوطيد علاقات التعاون بين المدن والمقاطعات الصينية، مشيداً بالعلاقات التاريخية بين مصر والصين، معرباً عن تطلعه إلي تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الأقصر ومقاطعة جيانسي وزيادة بنود الاتفاقية بحيث تشمل جميع القطاعات.

وعقد المحافظ اجتماعاً مع وفد مقاطعة جيانسي، بحضور عدد من وكلاء الوزارات ومديري المديريات بالمحافظة ونظراء ممثلي الأنشطة المختلفة بالمقاطعة، بحث خلاله مع الوفد سبل تفعيل اتفاقية التآخي الموقعة بين محافظة الأقصر ومقاطعة جيانسي بجمهورية الصين الشعبية، والتي تتضمن عدد من البنود أبرزها تنشيط التعاون في مجالات السياحة والإستثمار والتجارة والزراعة والري والتعليم، وكذلك التعاون في المجالات الثقافية والفنية والعلمية، وفي نهاية اللقاء أهدى المحافظ درع المحافظة نائب رئيس مقاطعة جيانسي.