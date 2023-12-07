محافظة جنوب سيناء انهت استعداداتها للانتخابات الرئاسية 2024

أنهت محافظة جنوب سيناء استعداداتها الانتخابات الرئاسية 2024 من خلال تجهيز اللجان العامة والفرعية واستراحات القضاة وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لاستقبال الناخبين والإدلاء بأصواتهم من خلال 15 لجنة للمغتربين والوافدين للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري

وجاءت اللجان كالتالي في العاصمة طور سيناء لجنة رقم 14 بالمركز الانتخابي بمدرسة الزهراء للتعليم الأساسي، وفي مدينة دهب جرى تخصيص لجنتين هما: لجنة رقم 3، ورقم 4 بالمركز الانتخابي بمدرسة علي بن أبي طالب الإعدادية وفي مدينة رأس سدر لجنة رقم 5 و6 بالمركز الانتخابي بمدرسة رأس سدر الثانوية الصناعية العسكرية

كما جرى تخصيص 7 لجان في مدينة السلام بشرم الشيخ وذلك لكثرة أعداد الوافدين والمغتربين بالمدينة وهم لجنة رقم 3 و4 بالمركز الانتخابي بمدرسة جيل أكتوبر الابتدائية، ولجنة رقم 7و8 بالمركز الانتخابي بمدرسة جيل أكتوبر الإعدادية ولجنة رقم 9و10 بالملاكز الانتخابي بمدرسة الرويسات للتعليم الأساسي، ولجنة رقم 11 بالمركز الانتخابي بمطار شرم الشيخ الدولي، بينما في مدينة أبورديس جرى تخصيص لجنة رقم 3، و4 بالمركز الانتخابي بمدرسة ابورديس الإعدادية المشتركة، وفي مدينة أبوزنيمة لجنة رقم 3 بالمركز الانتخابي بمدرسة بلال بن رباح الإعدادية.

وأكد الدكتور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن استعدادات انتخابات الرئاسة، والمقرر عقدها في الفترة من 10 الى 12 ديسمبر الجاري، تسير على قدم وساق، مشيرًا إلى أن هناك 20 مركزًا انتخابيًاو9 لجان عامة، باجمالي عدد ناخبين 99249 ناخبًا.

وأشار فوده فى تصريحات إلى أنه وجه بتقديم الدعم اللوجيستي والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم واقامة شوادر مزودة بعدد مناسب من الكراسي الخشبية أمام كل مركز انتخابي لحماية الناخبين المنتظرين من التغيرات الجوية بالإضافة الي توفير عدد 3 كرسي متحرك بكل مركز انتخابي لذوي الاحتياجات الخاصة، مع توفير زجاجات مياه طبيعية لتوزيعها علي الناخبين خلال فترة العملية الانتخابية، بالإضافة الي توفير مولد كهرباء لكل مركز انتخابي وعدد من كشافات الطوارئ بكل لجنة فرعية، وتوفير سيارة إسعاف مجهزة تحت الطلب لكل مركز انتخابي ، وخط تليفون ارضي مع توفير الأثاث اللازم لحسن سير العملية الانتخابية.

وشدد المحافظ على ضرورة رفع كفاءة قاعات اللجان الانتخابية ودورات المياه ومراجعة خزانات المياه بالمراكز الانتخابية للتأكد من توفير المياه طوال اليوم خلال فترة الانتخابات.

وأكد محافظ جنوب سينا أن المحافظة وجميع أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحث المحافظ المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.