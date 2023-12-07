يأتي البيان فيما تواصل إسرائيل عمليتها فى غزة، في وضع جعل آفاق أي اتفاق سلام بين الطرفين بعيدة المنال في الوقت الراهن.

وبدأ الهجوم البري الإسرائيلي في 27 أكتوبر ضد حماس في شمال قطاع غزة، لكن الجيش الإسرائيلي وسّع نطاق عملياته لتشمل القطاع برمته بعد نحو شهرين على بدء الحرب.