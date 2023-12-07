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مباشر من كورنيش بحرى بالإسكندرية.. أجواء طقس دافئة والسحب ترسم السماء

الخميس، 07 ديسمبر 2023 11:19 ص
مباشر من كورنيش بحرى بالإسكندرية.. أجواء طقس دافئة والسحب ترسم السماء طقس الإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الخميس، حالة من الطقس لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا، مع انتشار للسحب الخفيفة في سماء عروس البحر المتوسط، وتسجل درجات الحرارة العظمي 22 والصغري 12 درجة.
 
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس طقسا لطيفا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، حارا على جنوب البلاد، باردا ليلا على أغلب الأنحاء.
 
 
ومن المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية كثيفة أحيانا من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كما متوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة شمالا على مناطق متفرقة من الوجه البحرى.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 14، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14 .
 
السحب-الخفيفة-في-سماء-الإسكندرية
السحب-الخفيفة-في-سماء-الإسكندرية

درجات-الحراره-في-الإسكندرية
درجات-الحراره-في-الإسكندرية

سحب-ترسم-سماء-الإسكندرية
سحب-ترسم-سماء-الإسكندرية

سحب-علي-كورنيش-بحري-بالإسكندرية
سحب-علي-كورنيش-بحري-بالإسكندرية

طقس-دافئ-علي-كورنيش-الإسكندرية
طقس-دافئ-علي-كورنيش-الإسكندرية

مراكب-الصيد-في-بحري-بالإسكندرية
مراكب-الصيد-في-بحري-بالإسكندرية

 







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