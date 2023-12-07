مادة استخدمتها المحكمة لإحالة المتهمين بقتل طفل وسرقة دراجته للمفتى

كتب إيهاب المهندس

سطرت محكمة الجنايات كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بقتل طفل وسرقة دراجة نارية (توك توك)، فى الزقازيق، بعد إحالتهما للمفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهما.

واستخدمت المحكمة حقها المخول فى المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، وهى التى استخدمتها الجنايات لإحالة المتهم للمفتي.

ونصت المادة على: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

وجاء فى المادة: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".