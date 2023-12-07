للعام الثانى على التوالى.. بنك الطعام المصرى يشارك فى فعاليات قمة المناخ 28COP بدبى

- توقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والمشاركة بفعاليات مختلفة



- محسن سرحان: نسعى لاستكمال دورنا الريادى الاستراتيجى للارتقاء بالعمل التنموى وتحقيق الأمن الغذائى والاستدامة فى المجتمعات الأكثر احتياجا



أعلن بنك الطعام المصرى عن مشاركته فى الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ cop28، والمنعقدة حاليا فى مدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة ما يقرب من 150 دولة حول العالم. وتأتى مشاركة بنك الطعام المصرى من خلال العديد من الأنشطة التى ستقام ضمن فعاليات cop28، للعام الثانى على التوالى ، بهدف المشاركة فى وضع السياسات الاستراتيجية لتغير المناخ واستفادة البنك من القرارات التى تصدر عن القمة، وكيفية تعظيم الاستفادة منها فى تحقيق الأمن الغذائى والاستدامة وتعزيز الجهود نحو تمكين صغار المزارعات وتبادل الخبرات فى هذا الصدد.

وتعليقًا على ذلك، قال أ/ محسن سرحان الرئيس التنفيذى لبنك الطعام المصري: "إن مشاركة بنك الطعام فى فعاليات مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ cop28 ،بدبى للعام الثانى على التوالي، تأتى استكمالاً لدوره الريادى فى الارتقاء بالعمل التنموى والإنسانى والإسهام المباشر فى تحقيق الأمن الغذائي، كما أن مشاركتنا هذا العام ترتكز على تعزيز تمكين المرأة، ودعم وتمكين صغار المزارعات، خاصة من السيدات من خلال السعى نحو دمجهم فى سلسلة الإمداد لدى بنك الطعام المصري، وذلك بهدف رفع مستوى تطوير الزراعة والمعايشة القيمة ."

وأضاف محسن: "إن التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يركز على تمكين صغار المزارعات، كما نستهدف من خلاله تسليط الضوء على التحديات الرئيسية التى يواجهها القطاع الزراعى فى مصر حاليًا باعتباره أول القطاعات المتضررة من تغير المناخ، بالإضافة إلى عرض السياسات والبرامج وخطط التمويل الرئيسية والمبادرات المحلية التى وضعتها الحكومة المصرية والوكالات الدولية المانحة والمنظمات غير الحكومية للمساعدة فى التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ .

وخلال مشاركته فى فعاليات قمة المناخ COP28، وقع بنك الطعام المصرى مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لوضع إطار للتعاون يتم من خلاله تزويدبنك الطعام المصرى بالبرامج التقنية الحديثة التى تخدم مجالاته وبرامجه على أن تكون مدة التعاون عامين تبدأ فى 28 أكتوبر2023 وتنتهي27 أكتوبر2025، ويتم من خلال هذا التعاون المشاركة فى تصميم وتنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تعزيز المرونة الاجتماعية والاقتصادية لصغار المزارعين والمزارعات وتعزيز دور المرأة فى الزراعة فى المناطق المعرضة للخطر المتأثرة بتغير المناخ، والبناء على نتائج مختبر التطوير فى هذا المجال، وكذلك استخدام مناهجه المبتكرة لخدمة إمكانات بنك الطعام المصرى المتمثلة فى برنامج الغذاء للمستقبل وبرنامج مختبرات الابتكار، خاصة فى مجالات تحسين دخل صغار المزارعين والمزارعات وضمان الأمن الغذائى لهم بشكل مستدام.

من ناحية أخرى، يشارك بنك الطعام المصرى أيضا فى حلقة نقاشية ضمن فعاليات COP28 بعنوان "إعادة تصور مستقبل المرأة فى القطاعات الخضراء فى شمال افريقيا" والتى تناقش حلول التعليم على المستويين الجامعى والمدرسى للتأثير على مستقبل المرأة فى القطاعات الخضراء، الى جانب تناول دور الشركاء الوطنيين، فى تمكين المرأة لتصبح ضمن القيادات القوية وصانعات القرار البارزات، اللاتى يشاركن فى تغيير مفاهيم التعامل مع تغير المناخ فى سياق مناسب لكافة دول العالم.

كما يشارك بنك الطعام المصرى فى ورشة تفاعلية تحت عنوان: فرص المرأة المستقبيلة فى القطاعات الخضراء، والتى تناقش جهود مختبر التطوير “Accelerator Lab” التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، والعمل على إجراء مختبر لمحو الأمية المستقبلية مع أصحاب المصلحة فى مجالى الزراعة والطاقة؛ من المنظمات غير الحكومية والشباب والقطاع الخاص للمشاركة والتفكير فى الفرص المستقبلية لدور المرأة فى قطاعى الزراعة والطاقة، بالإضافة إلى العمل على رفع الوعى حول أهمية تعزيز المرأة فى القطاعات الخضراء.

نبذة عن بنك الطعام المصري



تأسس بنك الطعام عام 2004 كمؤسسة غير حكومية تهدف لتحقيق الأمن الغذائى فى مصر، وعلى مدار تسعة عشر عاما استمر بنك الطعام فى دعم الأسر الأكثر احتياجا فى مصر التى تواجه صعوبات وتحديات فى الحصول على غذاء كاف وآمن ومغذى مما ساهم بشكل مباشر فى تخفيف حدة المعاناة من الجوع على المستوى الوطني.