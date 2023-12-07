لقاءات ثنائية مكثفة لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة بمعرض إيديكس

كتب زكى القاضى

استمراراً لفعاليات اليومين الثالث والرابع للمعرض الدولى الثالث للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" تم عقد عدد من اللقاءات الثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة مع عدد من القادة العسكريين، وممثلى كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجالات التسليح.

والتقى الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكرى مع وفد تحالف الشركات التركية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية، وممثلى الشركات الفرنسية المتمثلة فى سافران اليكترونيك وداسو العالمية للصناعات الجوية وسافران لمحركات الطيران.

والتقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية بوفد من شركة لوكهيد مارتن الأمريكية ، وقائد القوات البحرية الفرنسية بالبحر المتوسط ، ورئيس هيئة التسليح الأسبانية ، وممثل عن قائد القوات البحرية القبرصية، وقائد القوات البحرية الغانية ، ممثلى شركة CSSC الصينية العاملة فى مجال الصناعات البحرية ، وشركة EXAIL الفرنسية العاملة فى الأنظمة الملاحية والمسيرات المدعومة بتكنولوجيا الذكاء الإصطناعى ، ورئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية.

كما التقى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية برئيس أركان القوات الجوية الرواندية ، ووزيرة الدولة لشئون الدفاع والمحاربين القدامى الأوغندى يرافقها قائد القوات الجوية الأوغندى ، وممثلى شركات CETC و NORINCO وCATIC وALIT الصينية ، وممثلى شركة لوكهيد مارتن الأمريكية ، وممثلى شركتىBHARAT و HAL الهنديتين ، وممثلى شركة ELT الإيطالية ، وممثلى شركات HENSOLDT وDIEHL و ROHDE الألمانية ، وممثلى شركة LIG NEX 1 الكورية ، وممثلى شركة SAS DRON اليونانية ، وممثلى شركة روكيتسان التركية ، وممثلى شركتى مارفين ونورث روب جرومان الأمريكيتين ، وشركة إير باص الفرنسية.

كما التقى الفريق محمد حجازى قائد قوات الدفاع الجوى بممثلى شركة نورث روب جرومان الأمريكية ، وممثلى شركتى HENSOLDT وDIEHL الألمانيتين ، وممثلى شركتى ELINC و CPMIEC الصينيتين.

والتقى اللواء كمال وفاء رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة بنائب رئيس وكالة الدفاع لكوريا الجنوبية ، ونائب مدير الإدارة العامة للتسليح الفرنسية لشئون أفريقيا والشرق الأوسط ، ووكيل شركة كلاندور البلغارية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية لمنطقة الشرق الأوسط.

وتناولت اللقاءات سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون فى المجالات العسكرية المختلفة وزيادة آفاق الشراكة الاستراتيجية مع مختلف القوى العسكرية للدول الصديقة والشقيقة.