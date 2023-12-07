وكالات

صرح مستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولياك، الأربعاء، أن الهجوم الأوكراني لم يحقق النتيجة المرجوة منه، مشيراً إلى أنه يسير أبطأ مما كانوا يريدون في كييف.

وقال بودولياك في مقابلة مع صحيفة "دي بريس": "نعم، الهجوم لم يحقق النتائج التي أردنا تحقيقها، و نود لو أنه يتحرك بشكل أسرع، ولكن سنحتاج إلى الحديث عن أشياء أخرى، سنحتاج إلى المزيد من المعدات العسكرية والميزات التكنولوجية".

وأضاف أن "التعديلات تجري الآن في المجال التكتيكي والاستراتيجي". ووفقا له، فإن أوكرانيا تحتاج أيضا إلى المزيد من الصواريخ بعيدة المدى.

ويحاول الجيش الأوكراني شن هجوم دون جدوى منذ بداية يونيو. ووفقا لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، فقدت كييف خلال ستة أشهر أكثر من 125 ألف شخص وأكثر من 16 ألف قطعة سلاح.

وأكد الجانب الروسي مرارا وتكرارا أن الهجوم لم يحقق نتائج مهمة لأوكرانيا.