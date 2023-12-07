وذكرت وزارة الدفاع الهندية - في بيان الأربعاء- أن عمليات عسكرية تجرى لاستعراض معايير الدقة والتآزر والاحترافية العالية، وأن التدريبات تشارك فيها قوات خاصة من الجيشين الهندي والأمريكي، بهدف تبادل الخبرات والأفكار والمشاركة في أفضل الممارسات بمجالات التخطيط للمهام المشتركة وتكتيكات العمليات.

ولفتت الوزارة إلى أن النسخة الأولى من تلك التدريبات كانت قد أجريت خلال عام 2010، وأن النسخة الـ 13 أجريت في معهد لتدريب القوات الخاصة، بينما تجرى التدريبات الحالية في ولاية ميغالايا الجبلية، حيث بدأت 21 نوفمبر وتستمر حتى يوم 11 ديسمبر.

وأشارت إلى أن تدريبات قوات الجانبين تتضمن التدريب على سلسلة من العمليات الخاصة وعمليات مكافحة الارهاب وعمليات لقوات محمولة جوا وسيناريوهات لمحاكاة عمليات تقليدية وغير تقليدية في مناطق جبلية، وذلك بالاضافة إلى تعزيز التعاون بين الجيشين الهندى والأمريكي في مجال الدفاع.