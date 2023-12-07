قبل انطلاقه.. اعرف الصمت الانتخابى ومحظورات اختراق توقف الدعاية للمرشحين

بعد ساعة واحدة "أى منتصف الليلة" يبدأ الصمت الانتخابي وتتوقف الحملات الدعائية، لمرشحى الرئاسة، تمهيدًا لانطلاق عملية التصويت المقرر إجراؤها على مدار ثلاثة أيام تبدأ من الأحد 10 ديسمبر وتنتهى الثلاثاء 12 ديسمبر الجارى.

وحدد القانون معنى الصمت الانتخابى، والمحاذير التى حددها القانون خلال الفترة المحددة والعقوبات التى يحددها القانون لمخالفيها، والتى جاءت كالتالي:

فترة الصمت الانتخابى يحددها القانون قبل كل انتخابات رئاسية أو برلمانية، يحظر فيها ممارسة الدعاية السياسية، ويمنع خلالها على كافة الأحزاب والقائمات المستقلة والائتلافية ممارسة أى نشاط فى إطار حملتهم الانتخابية، ويمنع فيها منعًا باتًا على المترشحين القيام بأى عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية وكسب ودّ الناخبين، وأن الهدف من ذلك الفترة الموازنة بين الأطراف المتنافسة وخلق مناخ هادئ يسمح للناخب باتخاذ القرار الصائب.

كما أكد القانون أن الصمت الدعائى هو أن تحيد وسائل الاعلام نفسها عن العملية الانتخابية والترويج لمرشحين بعينهم وألا يقوم المرشحون بعمل دعاية لأنفسهم سواء فى وسائل الاعلام أو من خلال المؤتمرات الجماهيرية.

وتقوم وسائل الاعلام خلال فترة الصمت الانتخابى بالقيام بعملية التثقيف للناخبين من خلال حشدهم فى اتجاه المشاركة فى الانتخابات وليس لمصلحة مرشح معين، إضافة إلى الحديث عن أهمية المشاركة وشكل الورقة الانتخابية وكيفية التصويت وأماكن التصويت واللجان الانتخابية ودور اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات وغيرها من المعلومات التثقيفية.

كما أكد القانون أن الإخلال بعملية الصمت الانتخابى يترتب عنه عقوبات جزائية يمكن أن تصل إلى حد الإطاحة بالقائمة المخالفة للمرسوم.