وذكر بيان للجامعة العربية اليوم الخميس، أن تلك الفعاليات تناولت عدة موضوعات من أهمها الأمن المناخى، المساواة بين الجنسين في التكييف مع تغير المناخ، علاقة التغيرات المناخية على بيئة العمل، التمويل، الحد والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، الاحتياجات التكنولوجية والتمويلية لقطاع الزراعة العربية للتأقلم مع التغيرات المناخية، استخدام البيانات البديلة فى الاستشراف الاستراتيجى لتغير المناخ، تسريع التحول إلى الاقتصاد الدائري، الحلول القائمة على الطبيعة، الطاقة والكربون.

وأضاف البيان أن بعض الفعاليات خرجت بعدة مبادرات من أهمها مبادرة مركز المناخ والحلول القائمة على الطبيعة ومبادرة بشأن إنشاء منصة لتسهيل الانتقال الى الاقتصاد الدائري في المنطقة العربية، وستعمل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية خلال الفترة القادمة.