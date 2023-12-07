اليوم السابع
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عدد أسئلة امتحان الفلسفة ومواصفة الورقة الامتحانية للمرحلة الثانوية

الخميس، 07 ديسمبر 2023 12:11 م
عدد أسئلة امتحان الفلسفة ومواصفة الورقة الامتحانية للمرحلة الثانوية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب: محمود طه حسين - محمد جاد

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم النفي، مواصفات أسئلة امتحان مادة الفلسفة والمنطق وتوزيع الدرجات والضوابط العامة للورقة الامتحانية، للفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، كالتالى:
 
- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.
 
- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي.
 
- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب.
 
- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.
 
- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.
 
- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
 
- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة – الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة – تاريخ الامتحان».
 
- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها « حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور – الهوامش – العناوين –تعليمات الأسئلة – جودة الطباعة – الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة ».
 
مواصفات الصف الأول الثانوي
- أن تكون الأسئلة بنسبة %12,5( مقال قصير) صياغتان متنوعتان  و%87،5 « أسئلة موضوعية اختيار من متعدد».
 
- أن تقيس المستويات المعرفية بنسبة الفهم%50 التطبيق، %40 المستويات العليا 10 %.
 
- أن تتناسب الأسئلة مع الزمن المحدد للإجابة عنها ساعة ونصف حيث يراعي زمن عشر دقائق لقراءة الورقة الامتحانية ومراجعة الإجابة.
 
- الدرجة الكبري20 عشرون درجة  والصغرى 10 درجات ، ويتم توزيع الدرجة الكبرى «16 ستة عشر درجة ورقة امتحانية + 4 أعمال سنة».
 
الصف الثاني الثانوي 
 
- أن تكون الأسئلة بنسبة %12,5( مقال قصير) صياغات متنوعة و %87,5 أسئلة موضوعية اختيار من متعدد.
 
-أن تقيس الورقة الامتحانية المستويات المعرفية على النحو التالي: الفهم،%40 التطبيق،%40 المستويات العليا20 %.
 
- أن تتــناسب األســئلة مع الزمن المحـدد للإجــابة عنهـا سـاعتان، حيـث يراعـي زمـن 10 دقـائق لقـراءة الورقة الامتحانية ومراجعة الإجابة.
 
- الدرجة الكبرى من 30 درجة ( والدرجة الصغرى من 15 درجة ، ويتم توزيع الدرجة الكبرى « الورقة الامتحانية 24 + 6 درجات أعمال سنة.
 
 
 






وزارة التربية والتعليم

مواصفة امتحان مادة الفلسفة الثانوى العام

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