عدد أسئلة امتحان الفلسفة ومواصفة الورقة الامتحانية للمرحلة الثانوية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم النفي، مواصفات أسئلة امتحان مادة الفلسفة والمنطق وتوزيع الدرجات والضوابط العامة للورقة الامتحانية، للفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، كالتالى:
- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.
- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي.
- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب.
- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.
- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.
- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة – الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة – تاريخ الامتحان».
- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها « حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور – الهوامش – العناوين –تعليمات الأسئلة – جودة الطباعة – الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة ».
مواصفات الصف الأول الثانوي
- أن تكون الأسئلة بنسبة %12,5( مقال قصير) صياغتان متنوعتان و%87،5 « أسئلة موضوعية اختيار من متعدد».
- أن تقيس المستويات المعرفية بنسبة الفهم%50 التطبيق، %40 المستويات العليا 10 %.
- أن تتناسب الأسئلة مع الزمن المحدد للإجابة عنها ساعة ونصف حيث يراعي زمن عشر دقائق لقراءة الورقة الامتحانية ومراجعة الإجابة.
- الدرجة الكبري20 عشرون درجة والصغرى 10 درجات ، ويتم توزيع الدرجة الكبرى «16 ستة عشر درجة ورقة امتحانية + 4 أعمال سنة».
الصف الثاني الثانوي
- أن تكون الأسئلة بنسبة %12,5( مقال قصير) صياغات متنوعة و %87,5 أسئلة موضوعية اختيار من متعدد.
-أن تقيس الورقة الامتحانية المستويات المعرفية على النحو التالي: الفهم،%40 التطبيق،%40 المستويات العليا20 %.
- أن تتــناسب األســئلة مع الزمن المحـدد للإجــابة عنهـا سـاعتان، حيـث يراعـي زمـن 10 دقـائق لقـراءة الورقة الامتحانية ومراجعة الإجابة.
- الدرجة الكبرى من 30 درجة ( والدرجة الصغرى من 15 درجة ، ويتم توزيع الدرجة الكبرى « الورقة الامتحانية 24 + 6 درجات أعمال سنة.
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