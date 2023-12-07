عدد أسئلة امتحان الفلسفة ومواصفة الورقة الامتحانية للمرحلة الثانوية

كتب: محمود طه حسين - محمد جاد

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم النفي، مواصفات أسئلة امتحان مادة الفلسفة والمنطق وتوزيع الدرجات والضوابط العامة للورقة الامتحانية، للفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، كالتالى:

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة – الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة – تاريخ الامتحان».

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها « حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور – الهوامش – العناوين –تعليمات الأسئلة – جودة الطباعة – الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة ».

مواصفات الصف الأول الثانوي

- أن تكون الأسئلة بنسبة %12,5( مقال قصير) صياغتان متنوعتان و%87،5 « أسئلة موضوعية اختيار من متعدد».

- أن تقيس المستويات المعرفية بنسبة الفهم%50 التطبيق، %40 المستويات العليا 10 %.

- أن تتناسب الأسئلة مع الزمن المحدد للإجابة عنها ساعة ونصف حيث يراعي زمن عشر دقائق لقراءة الورقة الامتحانية ومراجعة الإجابة.

- الدرجة الكبري20 عشرون درجة والصغرى 10 درجات ، ويتم توزيع الدرجة الكبرى «16 ستة عشر درجة ورقة امتحانية + 4 أعمال سنة».

الصف الثاني الثانوي

- أن تكون الأسئلة بنسبة %12,5( مقال قصير) صياغات متنوعة و %87,5 أسئلة موضوعية اختيار من متعدد.

-أن تقيس الورقة الامتحانية المستويات المعرفية على النحو التالي: الفهم،%40 التطبيق،%40 المستويات العليا20 %.

- أن تتــناسب األســئلة مع الزمن المحـدد للإجــابة عنهـا سـاعتان، حيـث يراعـي زمـن 10 دقـائق لقـراءة الورقة الامتحانية ومراجعة الإجابة.

- الدرجة الكبرى من 30 درجة ( والدرجة الصغرى من 15 درجة ، ويتم توزيع الدرجة الكبرى « الورقة الامتحانية 24 + 6 درجات أعمال سنة.