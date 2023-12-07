اليوم السابع
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"طقس مطروح اليوم" غائم جزئياً معتدل نهاراً بارد ليلا.. والعظمى 22 درجة

الخميس، 07 ديسمبر 2023 10:17 ص
"طقس مطروح اليوم" غائم جزئياً معتدل نهاراً بارد ليلا.. والعظمى 22 درجة طقس مطروح اليوم
مطروح - حسن مشالي

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تشهد محافظة مطروح والساحل الشمالى اليوم الخميس، أجواء غائمة جزئياً وطقس معتدل نهاراً بارد ليلاً، وتسجل درجات الحرارة الصغرى 13 درجة والعظمى 22 درجة مئوية، وسطوع الشمس بعض أوقات النهار، بينما تشهد تراجع درجات الحرارة، مع تزايد السُحُب الخفيفة والمتوسطة.
 
ويكون الطقس شتوى معتدل نهاراً، على مختلف المناطق، وتنشط تيارات الهواء البارد فى بعض الأوقات فى المناطق الشاطئية والمفتوحة، مع حجب الغيوم لأشعة الشمس، مما يزيد الإحساس بالبرودة، ويزداد الشعور بالبرودة أكثر خلال فترات المساء، على كافة الأنحاء، التى تشهد انخفاضاً فى درجات الحرارة ليلا.






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