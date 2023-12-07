اليوم السابع
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الخميس، 07 ديسمبر 2023 04:07 م
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ضبط عصابة تسرق المواطنين بأسلوب انتحال الصفة

الخميس، 07 ديسمبر 2023 01:57 م
ضبط عصابة تسرق المواطنين بأسلوب انتحال الصفة عصابة - أرشيفية
محمود عبد الراضى

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (شخصين) بأنهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة القسم فوجئا بسيارة "ميكروباص" يستقلها مجموعة من الأشخاص قاموا بإستيقافهما وإدعوا أنهم "رجال شرطة" وقاموا بالتعدى عليهما وإصطحبوهما داخل الميكروباص وإستولوا على السيارة وتخلوا عنهما بدائرة القسم ولاذوا بالفرار.
 
عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ("3 عاطلين وسائق").. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وأقروا بتصرفهم فى السيارة وبيعها لعميلهم "سىء النية"، مقيم بمحافظة القليوبية نظير (مبلغ مالى) قاموا بإقتسامه فيما بينهم ، وأمكن ضبط العميل المذكور وبحوزته السيارة المستولى عليها.






الامن

الداخلية

انتحال صفة ضابط

انتحال صفة




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