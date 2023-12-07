ضبط عامل أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بالدقهلية

كان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد تامر يحي، مامور مركز شرطة أجا من بعض أهالي قرية تلبنت دائرة المركز بقيام أحد الأشخاص بالحفر داخل منزل بالقرية بقصد التنقيب عن الآثار.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا بقيادة المقدم دكتور أحمد رشدي الشورى، رئيس المباحث، وبالفحص تبين ان المنزل مكون من طابقين على مساحة 120 متر تقريبا ملك"أسامة.م.ح.ح"، مقيم بذات القرية، ووجود حفرة بمدخل الطابق الأرضي بقطر 1.5 متر وبعمق 15 متر.

وتمكنت القوة من ضبط "أحمد.ا.م.م"، 50 عاما، عامل ومقيم قسم الأربعين محافظة السويس وبعض أدوات الحفر، و بمواجهته أقر اعترف بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار بالاشتراك مع صاحب المنزل.

جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20258 جنح مركز أجا والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.