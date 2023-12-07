اليوم السابع
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الخميس، 07 ديسمبر 2023 05:25 م
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ضبط عامل أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بالدقهلية

الخميس، 07 ديسمبر 2023 04:26 م
ضبط عامل أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بالدقهلية تنقيب عن آثار - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا بمحافظة الدقهلية، من ضبط عامل داخل منزل مكون من طابقين بقرية تلبنت التابعة للمركز، وذلك خلال قيامه التنقيب عن الآثار داخل منزل في القرية، وتنفيذ حفرة بعمق 15 متر و بمواجهته أقر واعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع صاحب المنزل بدعوى البحث عن الآثار.
 
كان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء  مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد تامر يحي، مامور مركز شرطة أجا من بعض أهالي قرية تلبنت دائرة المركز بقيام أحد الأشخاص بالحفر داخل منزل بالقرية بقصد التنقيب عن الآثار.
 
انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا بقيادة المقدم دكتور أحمد رشدي الشورى، رئيس المباحث، وبالفحص تبين ان المنزل مكون من طابقين على مساحة 120 متر تقريبا ملك"أسامة.م.ح.ح"، مقيم بذات القرية، ووجود حفرة بمدخل الطابق الأرضي بقطر 1.5 متر وبعمق 15 متر.
 
وتمكنت القوة من ضبط "أحمد.ا.م.م"، 50 عاما، عامل ومقيم قسم الأربعين محافظة السويس وبعض أدوات الحفر، و بمواجهته أقر اعترف بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار بالاشتراك مع صاحب المنزل.
 
جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20258 جنح مركز أجا والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.
 
 
 

 







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