اليوم السابع
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ضبط المتهم بقتل سائق لسرقة "توك توك" بالمحلة

الخميس، 07 ديسمبر 2023 02:02 م
ضبط المتهم بقتل سائق لسرقة "توك توك" بالمحلة حملة أمنية -أرشيفية
محمود عبد الراضى

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كشفت أجهزة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية بالعثور على جثة سائق "توك توك"، مقيم بدائرة مركز كفر الشيخ، بها عدة جروح بالجسم بأحد المصارف المائية الكائنة بدائرة المركز.
 
بالفحص وإجراء التحريات، أمكن تحديد مرتكب الواقعة (جزار "له معلومات جنائية" -مقيم بدائرة المركز).
 
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة ، وبحوزته (مبلغ مالى) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بقصد السرقة وقرر بقيامه بإستدراج المجنى عليه أثناء قيادته المركبة بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ بدعوى توصيله لإحدى القرى بدائرة مركز شرطة المحلة ، وعقب وصولهما لمحل الواقعة باغته وتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التى أودت بحياته وتخلص من جثة المجنى عليه والأداة المستخدمة بإلقائهما بالمصرف المشار إليه محل العثور وإستولى على المركبة ، وأضاف أنه إستعان بـ(سائق مركبة "توك توك"، له معلومات جنائية) "تم ضبطه" للتوسط فى بيع المركبة لعميل "سىء النية" (سائق حفار) "تم ضبطه"، كما أضاف أن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات بيع المركبة المستولى عليه، وبمواجهة المتهمان سالفى الذكر أيدا ماسبق. 






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