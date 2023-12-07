اليوم السابع
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الخميس، 07 ديسمبر 2023 06:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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صندوق النقد الدولى يصرف 12.3 مليون دولار لسيشيل عقب إتمام المراجعة الأولى

الخميس، 07 ديسمبر 2023 05:04 م
صندوق النقد الدولى يصرف 12.3 مليون دولار لسيشيل عقب إتمام المراجعة الأولى صندوق النقد الدولى
أ ش أ

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ختم صندوق النقد الدولى مراجعته الأولى مع حكومة سيشيل ما سمح بصرف 12.3 مليون دولار فى إطار مرفق الصناديق الموسعة ومرفق المرونة والاستدامة.


وذكر صندوق النقد الدولى - فى بيان البوم /الخميس/ - أن اقتصاد سيشيل يشهد انتعاشاَ الفترة الراهنة بفضل زيادة عدد السياح الوافدين بنسبة 5% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى.


وأكد أن معدلات التضخم تمضى فى مسار متراجع، ما مكّن البنك المركزى فى البلاد من الحفاظ على موقفه النقدى بعدم رفع الفائدة.


وأوضح أن إجمالى الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى 708 ملايين دولار أمريكى فى سبتمبر (ما يمثل 3.6 أشهر من الواردات)، ارتفاعًا من 639 مليون دولار أمريكى فى نهاية عام 2022.

 







صندوق النقد الدولى

سيشل

اقتصاد سيشيل




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