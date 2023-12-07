صحة كفر الشيخ: خطة لتأمين الانتخابات.. وانعقاد غرف عمليات طوال الـ24 ساعة

أكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بمديرية الصحة، وغرف عمليات فرعية، وجرى وضع خطة تأمين الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها الأسبوع المقبل، وأكد على ضرورة المشاركة الإيجابية كواجب وطني مقدس واستحقاق لا يمكن التقاعس عنه، مشيرًا إلى الخطر الإقليمي المحدق بمصر من جميع الجهات، وضرورة التكاتف للمرور بسلام خلال هذه الأزمة.

وأضاف شقوير، أنه وجه بضرورة الإبلاغ الفوري عن المشاكل التي يتعرض لها العاملون أثناء العمل، وضرورة أن يكون الإبلاغ في وقت حدوث المشكلة، حتى يمكن حلها دون خسائر أو بأقل الخسائر الممكنة، كما وجه بضرورة إنشاء مكتب فني بكل إدارة صحية، وربطه بالمكتب الفني الموجود بديوان المديرية، ووجه بتكليف مسؤول إعلامي بكل إدارة صحية وكل مستشفى للبقاء على تواصل مع المديرية وحدوث تنسيق إعلامي على مستوى القطاع الصحي بالمحافظة.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أنه قرر عقد اجتماع يومي عبر الإنترنت، لجميع مديري الإدارات والمستشفيات من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 8.5، وذلك للتنسيق والمتابعة وفتح قنوات اتصال بين جميع المديرين لسهولة التواصل فيما بينهم، مشدداً على ضرورة الانتهاء اليوم من عمل جداول تخصصات الباطنة والأطفال والجلدية والنساء والتوليد، وذلك لتوفير قوى بشرية لتشغيل العيادات المسائية بالوحدات الصحية من خلال التنسيق بين إدارة الطب العلاجي وإدارة الرعاية الأساسية وذلك لتشغيلها بصورة عاجلة.

وأضاف الدكتور محمد أبو السعد، وكيل مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، الإلتزام بمبدأ تكافؤ الفرص، وإتاحة الفرصة لمن يثبت كفاءته أن يتم وضعه في المكان المناسب لقدراته، مؤكداً على أهمية العمل الجماعي والتنسيق المستمر لتحقيق الأهداف المشتركة. وأعرب عن ثقته في قدرة الفريق على التعامل مع التحديات القادمة وتحقيق التطور والتقدم في قطاع الصحة بكفر الشيخ.