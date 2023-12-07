شبورة غدا وطقس لطيف نهارا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 15 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد ، معتدل الحرارة على جنوب سيناء و جنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء .

ومن المتوقع أن يشهد غدا شبورة مائية أحيانا من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

كما متوقع غدا أمطار متوسطة مساء قد تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الجمعة:

القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 14، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14.