سقوط سيارة محملة بـ65 طن سكر على طريق جمصة المنصورة

سقط جزء من حمولة سيارة نقل محملة بـ65 طن سكر تموينى على طريق (المنصورة – جمصة) أمام قرية المنيل بنطاق مركز طلخا محافظة الدقهلية وذلك بعدما اصطدمت سيارة نقل بمقطورة محملة بالسكر قادمة من مصنع السكر بمنطقة قلابشو ومتجهة إلى مخازن وزارة التموين، بجرار زراعى بدون لوحات وجرى نقل باقى الحمولة على سيارة أخرى والتحفظ على المركبتين المتسببين فى الحادث.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلى، مامور مركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق (المنصورة – جمصة) أمام قرية المنيل دائرة المركز.

على انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزى زيدان، رئيس المباحث، وسيارات الإسعاف ونش الإنقاذ برئاسة مركز ومدينة طلخا إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أن طرفى الحادث السيارة رقم (د هـ ى 8326 نقل / د ع ج 2647 مقطورة) محملة بـ65 طن سكر تموينى قادم من مصنع السكر بقلابشو متجها لمخازن وزارة التموين بالمنصورة، ويقود السيارة "سعد.ب.أ"، 35 عاما، سائق ومقيم عزبة صبحى مركز بلقاس "ويحمل رخصتى قيادة وتسيير"، وجرار زراعى بمقطورة بدون لوحات معدنية قيادة "يحي.ف.ع.ج"، 50عاما، سائق ومقيم دائرة مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ ولا يحمل رخصة قيادة باتجاه المنصورة.

وتبين أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائد الجرار الزراعى مما أدى إلى اصطدامه من الخلف بمقطورة السيارة، ونجم عن ذلك سقوط جزء من حمولة مقطورة السيارة على جانب الطريق.

جرى نقل حمولة السيارة من السكر التموينى على سيارة بديلة، ورفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17913 جنح مركز طلخا والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات فى الواقعة.