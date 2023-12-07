سفير فلسطين بالقاهرة للفلسطينيين: لستم وحدكم هناك 105 ملايين مصرى معكم

كتب هشام عبد الجليل

قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، إن أكثر من نصف الحكومة الفلسطينية هم خريجى الجامعات المصرية، وهناك أكثر من 13 ألف طالب يتلقون تعليمهم فى الجامعات المصرية، مقدما الشكر للشعب المصرى بجميع فئاته وشرائحة، ومؤكدا أن الإعلاميين حملة رسائل الحق وهم يخوضون المعركة بجانب الشعب الفلسطينى.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التى ينظمها المجلس الأعلى للثقافة بعنوان "فلسطين والإعلام الدولي".

وتابع اللوح: "حينما أشاهد مراسلى القنوات المصرية بالأراضى الفلسطينية أشعر بالخير والأمان، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه المتواصل وغير المنتهى للقضية الفلسطينية، وحرصه على مصلحة الدولة الفلسطينية وحل القضية، وموجها الشكر لوزيرة الثقافة على الدعم المقدم للقضية الفلسطينية.

وأشار سفير فلسطين بالقاهرة، إلى تمسكه بإقامة دولة فلسطين، وتنفيذ القرار رقم 181، متابعا:" نواجه حرب آبادة غير مسبوقة فى تاريخ الصراع العالمى، شعب يباد بأكلمه أمام العالم، الأمم المتحدة أعلنت تدمير أكثر من 80% من المرافق والخدمات والمبانى بقطاع غزة، و70 ألف شهيد وجريح وتحت الانقاض وكل ساعة نشهد مجزرة، مجمعات سكنية باكملها يتم إبادتها.

وتابع: "إسرائيل تستهدف كل ما هو الأرض؛ كل الفئات مستهدفة، قتل حوالى 80 صحفيا، وفى تاريخ الحروب العالمية لم يقتل هذا العدد، لهذا نتعرض لحرب إبادة حقيقة ممنهجة تستهدف الشعب الفلسطينى ووجودة وتريد أن تدفعه للهجرة قسرا.

وثمن اللوح، موقف الرئيس عبد الفتاح السيسى الرافض لمخططات التوطين والتهجير، لافتا إلى أن مصر لن تسمح بالتهجير، إضافة إلى أن الفلسطينين لن يتركوا أرضهم، والمواطن الفلسطينى يمتلك من الوعى والثقافة بما يؤهله للبقاء على أرضه، وبالنسبة الكامل تمكنا حتى يوم أمس من إعادة الفى مواطن فلسطينى لغزة طواعية، اعرفهم شخصا شخصا، منهم من فقد أهله جميعا، هناك 1.8 مليون فلسطينى بدون مقومات الحياة نهائيا فى قطاع غزة.

وتابع:" الاعلام المصرى ينقل الصورة من غزة بوازع وطنى فى المقام الأول، وإسرائيل تمتلك ماكينة اعلامية على المستوى الدولى لتزوير الوقائع وما يتم من حرب إبادة ، ولكن الصورة التى يتم نقلها فى الإعلام الوطنى ومنه المصرى فى المقدمة ينقل الواقع الحقيقى للعالم، ومن ثم نتج عن هذه الصورة إحداث تغيير فى لغة الخطاب ، وهناك تكثيف فى هذا الصدد لكشف الحقيقة التى يقوم بها جيش الاحتلال من ممارسات إجرامية، وعلى الرغم من انحيار الإدارة الامريكة لإسرائيل لكننا نحمل المجتمع الدولى ما يحدث من حرب إبادة، ونطالب الوقف الفورى للحرب.

واختتم اللوح، كلمته قائلا:" نطالب الرئيس الأمريكي بايدن الالتزام بالوعود التى قطعها على نفسه بحل القضية، موجها رسالة لأبناء الشعب الفلسطينى: "لستم وحدكم معكم 105 ملايين مواطن مصرى حتى النصر إن شاء الله".