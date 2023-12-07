خريطة عناوين المقار الانتخابية بحى العجوزة. لاستقبال 263 ألفا و620 ناخبا

كتبت – مرام محمد

كثفت محافظة الجيزة جهودها للانتهاء من تجهيز 457 مركز انتخابى تضم 754 لجنة فرعية لاستقبال أكثر من 6 ملايين مواطن، وذلك استعدادًا للانتخابات الرئاسية 2024، المقرر عقدها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

خصصت المحافظة 13 مركزًا انتخابيًا و30 لجنة فرعية في حي العجوزة، لاستقبال 263 ألفًا و620 ناخبًا مقيدًا بالجداول الانتخابية بالحي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ، نوضح بيان بعناوين تلك المقار في السطور التالية:

-مدرسة الشهيد عبد الرحمن الصيرفي الثانوية بنين – شارع مرقص حنا.

-المدرس القومية بنات / بنين – شارع الفالوجا من شارع النيل.

-مدرسة الأوقاف الثانوية بنات – شارع خان يونس من شارع النقيبب فوزي رماح.

-مدرسة النور الإسلامية – شارع ترعة الزمر أرض اللواء.

-مدرسة طلعت حرب الابتدائية – شارع أحمد الحوفي "المنصورة سابقًا".

-مدرسة الكرامة الثانوية الإعدادية بنات – شارع طريق المعتمدية أرض اللواء.

-مدرسة الأزهار الابتدائية المشتركة – شارع الأزهار يمين محور 26 يوليو ميت عقبة.

-مدرسة توفيق الحكيم الابتدائية – شارع جمال الدين الحمامصي.

-مدرسة محمود عزمي الابتدائية – 9 شارع إبراهيم البعثي.

-مدرسة الشهيد حازم إبراهيم للصم وضعاف السمع – شارع النيل الأبيض – ميدان لبنان.

-مدرسة خطاب الخاصة – شارع المعتمدية أرض اللواء.

-مدرسة الشهيد المقدم/ نبيل السيد الردة التجريبية للغات – شارع الفرات من شارع جامعة الدول العربية.

-مركز شباب أرض اللواء – شارع ترعة الزمر.