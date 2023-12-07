خريطة توزيع الناخبين على لجان الانتخابات الرئاسية فى الجيزة

كتبت – مرام محمد

جهزت محافظة الجيزة 457 مركزًا انتخابيًا و754 لجنة فرعية، لاستقبال 6 ملايين و234 ألفًا و318 ناخبًا من مواطنى المحافظة في الانتخابات الرئاسية 2024، إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

وفيما يلي بيان بعدد اللجان بأقسام الشرطة التابعة لمحافظة الجيزة:

-قسم شرطة الجيزة:

عدد المراكز الانتخابية: 17

عدد اللجان الفرعية: 33

عدد الناخبين: 283.576

-قسم شرطة بولاق الدكرور

عدد المراكز الانتخابية: 26

عدد اللجان الفرعية: 65

عدد الناخبين: 639.707

-قسم شرطة الهرم

عدد المراكز الانتخابية: 20

عدد اللجان الفرعية: 63

عدد الناخبين: 620.509

-قسم شرطة العمرانية

عدد المراكز الانتخابية: 12

عدد اللجان الفرعية: 32

عدد الناخبين: 311.830

-قسم شرطة الطالبية

عدد المراكز الانتخابية: 12

عدد اللجان الفرعية: 19

عدد الناخبين: 151.992

-قسم شرطة الدقي

عدد المراكز الانتخابية: 12

عدد اللجان الفرعية: 18

عدد الناخبين: 131.674

-قسم شرطة العجوزة

عدد المراكز الانتخابية: 13

عدد اللجان الفرعية: 30

عدد الناخبين: 263.620

-قسم شرطة إمبابة

عدد المراكز الانتخابية: 18

عدد اللجان الفرعية: 41

عدد الناخبين: 389.482

-قسم شرطة المنيرة الغربية

عدد المراكز الانتخابية: 10

عدد اللجان الفرعية: 18

عدد الناخبين: 143.036

-قسم شرطة الوراق

عدد المراكز الانتخابية: 17

عدد اللجان الفرعية: 34

عدد الناخبين: 304.699

-قسم شرطة أوسيم

عدد المراكز الانتخابية: 22

عدد اللجان الفرعية: 36

عدد الناخبين: 314.755

-قسم شرطة منشأة القناطر

عدد المراكز الانتخابية: 34

عدد اللجان الفرعية: 47

عدد الناخبين: 336.243

-قسم شرطة كرداسة

عدد المراكز الانتخابية: 16

عدد اللجان الفرعية: 28

عدد الناخبين: 241.097

-قسم شرطة الحوامدية

عدد المراكز الانتخابية: 8

عدد اللجان الفرعية: 14

عدد الناخبين: 130.476

-قسم شرطة أبو النمرس

عدد المراكز الانتخابية: 19

عدد اللجان الفرعية: 27

عدد الناخبين: 223.336

-قسم شرطة البدرشين

عدد المراكز الانتخابية: 26

عدد اللجان الفرعية: 41

عدد الناخبين: 348.808

-قسم شرطة أول 6 أكتوبر

عدد المراكز الانتخابية: 8

عدد اللجان الفرعية: 19

عدد الناخبين: 147.504

-قسم شرطة ثاني 6 أكتوبر

عدد المراكز الانتخابية: 22

عدد اللجان الفرعية: 27

عدد الناخبين: 204.772

-قسم شرطة ثالث أكتوبر

عدد المراكز الانتخابية: 6

عدد اللجان الفرعية: 9

عدد الناخبين: 50.081

-قسم شرطة حدائق أكتوبر

عدد المراكز الانتخابية: 2

عدد اللجان الفرعية: 3

عدد الناخبين: 23.107

-قسم شرطة الشيخ زايد

عدد المراكز الانتخابية: 5

عدد اللجان الفرعية: 12

عدد الناخبين: 124.064

-قسم شرطة الواحات البحرية

عدد المراكز الانتخابية: 8

عدد اللجان الفرعية: 9

عدد الناخبين: 30.411

-قسم شرطة العياط

عدد المراكز الانتخابية: 54

عدد اللجان الفرعية: 55

عدد الناخبين: 321.985

-قسم شرطة الصف

عدد المراكز الانتخابية: 35

عدد اللجان الفرعية: 39

عدد الناخبين: 261.847

-قسم شرطة أطفيح

عدد المراكز الانتخابية: 35

عدد اللجان الفرعية: 35

عدد الناخبين: 235.707