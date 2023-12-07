اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 ديسمبر 2023 01:58 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

خريطة المقار الانتخابية بحى الدقى وعناوينها.. تستقبل 131 ألفا و674 ناخبا

الخميس، 07 ديسمبر 2023 12:27 م
خريطة المقار الانتخابية بحى الدقى وعناوينها.. تستقبل 131 ألفا و674 ناخبا المقار الانتخابية بحي الدقي
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستعد محافظة الجيزة لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024، المقرر عقدها خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجارى، وذلك بإعداد كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين والبالغ عددهم 6 ملايين و234 ألفًا و318 ناخبًا، موزعون على 6 لجان عامة بها 754 لجنة فرعية داخل 457 مركز انتخابى، بالإضافة إلى لجان المغتربين.

 

خصصت محافظة الجيزة 12 مركزًا انتخابيًا و18 لجنة فرعية فى حى الدقى، لاستقبال 131 ألفًا و674 ناخبًا مقيدًا بالجداول الانتخابية بالحى للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، نوضح بيان بعناوين تلك المقار الانتخابية فيما يلي:

 

-مدرسة الإمام على الابتدائية النموذجية – شارع عبد الرحيم صبرى ناصية شارع لطفى حسونة. 

-روضة ومدرسة الشهيد العقيد/عامر عبد المقصود الابتدائية - ناصية شارع التحرير مع شارع محى الدين أبو العز.

-مدرسة الأورمان الثانوية النموذجية العسكرية بنين - شارع المدارس من شارع الدقي.

-مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنين - شارع الثورة بجوار نادى الزراعيين.

-مدرسة الأورمان الثانوية للبنات – شارع الجيزة بجوار متحف محمود 

-الهيئة العامة للنظافة والتجميل – شارع السكري.

-استراحة الديزل – نهاية شهارع التحرير من شارع السودان.

-الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية – تقاطع شارع نادى الصيد مع شارع وزارة الزراعة.

-مدرسة بدر الإعدادية بنين – شارع إيران.

-المركز القومى للبحوث – شارع النور.

-مركز شباب الدقى – نهاية تقاطع شارع التحرير مع شارع السودان.

-مركز شباب بين السرايات – شارع السكرى بمنطقة بين السرايات.

 

وشهدت استعدادات الحى تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تجهيز اللجان وإمدادها بكل المستلزمات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية، من مظلات ومقاعد وكراسى متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، إلى جانب رفع كفاءة محيط المقار بإزالة أى مخلفات أو إشغالات أو تعديات بالشوارع المحيطة والمؤدية إليها، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقي.







الانتخابات

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية 2024

انتخابات

الجيزة

حي الدقي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة