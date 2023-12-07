حذاء بفم نمر بحديقة حيوانات فى باكستان يكشف عن "حادث مروع"

وكالات

أغلقت حديقة حيوانات في باكستان أبوابها بعدما هاجمت نمور رجلا حتى الموت، في حادث اكتُشف أثناء عملية تنظيف روتينية، وفق ما أفاد مسؤولون الخميس.

وبحسب موقع سكاى نيوز، عثر على الجثة، في حديقة حيوانات شيرباج في باهاوالبور في إقليم البنجاب بعدما اكتشف موظفون واحدا من النمور الثلاثة وهو يحمل حذاء في فمه.

وقال المسؤول في هيئة الحياة البرية في المنطقة علي عثمان بخاري إن "حديقة الحيوانات مغلقة الآن فيما نعمل على تحديد الطريقة التي دخل بها الرجل".

وتشير حالة الجثة إلى أن الهجوم وقع في وقت متقدّم من مساء الثلاثاء.

وقال بخاري "لم ينشر تقرير التشريح لكن الأدلة التي جمعت من الحظيرة تشير إلى أنه (الرجل) كان على قيد الحياة عندما هاجمته النمور".

وأضاف: "لم تخرج النمور من حظيرتها لمهاجمة الرجل، بل هو من قفز إليها".

وتابع بخاري: "إذا وجدنا ثغرة أمنية، سنعالجها. وإذا لزم الأمر، سنعيّن حراس أمن خاصين".

لم يتم التعرف على هوية الضحية ولم يتقدم أحد للمطالبة بالجثة.

يذكر أن العائلة الملكية الحاكمة لولاية باهاوالبور الأميرية السابقة أنشأت حديقة الحيوانات في عام 1942، حيث تبلغ تكلفة دخول البالغين 50 روبية (18 سنتا).