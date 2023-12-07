توزيع 600 بطانية ضمن مبادرة "دفيهم من برد الشتاء" فى الدقهلية

قامت مديرية التضامن الإجتماعي بالدقهلية، بتوزيع عدد 600 بطانية علي الأسر الآولي بالدعاية، داخل مدينة المنصورة، ومركز اجا لحمايتهم من برد الشتاء والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالدقهلية، أن عملية التوزيع تمت بالتنسيق مع أحد المؤسسات الخيرية العريقة لضمان الوصول للأسر غير القادرين موضحاً أن هذا النشاط يعد بمثابة بداية تعاون مع هذة المؤسسة العريقة بمحافظة الدقهلية

وأوضحت الدكتورة صفية مصطفي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة بان مبادرة "دفيهم من برد الشتاء " تهدف إلى توزيع كميات من البطاطين في كل محافظات الجمهورية، حرصا علي بث روح التكافل والتضامن الإجتماعي، حيث يجتمع المتطوعين لتقديم يد العون والدعم للفئات الآولي بالرعاية، خلال فصل الشتاء وتخفيف معاناتهم وتوفير الحماية والراحة لهم خلال هذا الوقت الصعب و تعزيز العدالة الاجتماعية

يأتى ذلك فى إطار استعدادات مديرية التضامن بالدقهلية، لإستقبال موسم الشتاء، تحت رعاية الدكتورة نفين القباج، وزير التضامن الإجتماعي، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتحت إشراف وحضور الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن بالدقهلية