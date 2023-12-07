تفاصيل موافقة الحكومة الإسرائيلية على زيادة إمدادات الوقود لقطاع غزة

وكالات

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، الأربعاء، على السماح "بزيادة الحد الأدنى" لدخول الوقود إلى قطاع غزّة "لمنع وقوع انهيار إنساني بالمشافي وتفشي الأمراض" في جنوب القطاع.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان له إن كمية الوقود ستحددها الحكومة وسيجري تعديلها على أساس الوضع الإنساني المحلي.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تمت الموافقة على "إدخال 120 ألف لتر من الوقود إلى غزة يومياً" بعد أن كانت 60 ألفا، "على أن ترتفع تدريجيا إلى 180 ألفا".

وطلبت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الاثنين الماضي، من إسرائيل السماح بإدخال مزيد من الوقود إلى قطاع غزّة بعد انتهاء الهدنة مع حركة "حماس".

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحافيين "أوضحنا أننا نريد أن نرى مستوى الوقود يعود ليس فقط إلى ما تمّ إدخاله خلال الهدنة، بل إلى أعلى من ذلك".

وفي وقت سابق، قال مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" توماس وايت، إن إسرائيل خفضت كمية الوقود المخصص للمساعدات الإنسانية للنصف مع انتهاء الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن "هذا سيكلف المزيد من الأرواح".

وفي 1 ديسمبر الجاري، انتهت هدنة إنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.