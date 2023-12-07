تجهيز 18 لجنة عامة و684 لجنة فرعية لاستقبال أكثر من 3 ملايين ناخب بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، عن إنتهاء أجهزة المحافظة المختلفة من استعداداتها للانتخابات الرئاسية القادمة، والمقرر لها 10، 11، 12 ديسمبر الجارى، مشيرا إلى الانتهاء من تجهيز 18 لجنة عامة، و684 لجنة فرعية بجميع مراكز المحافظة، منها 9 لجان للوافدين، وذلك لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم، حيث يبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بسوهاج 3 ملايين و253 ألفا و847 مواطنا.

وناشد المحافظ جميع المواطنين بالمشاركة والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية لاختيار من يمثلهم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، والتأكيد على إعلاء قيم دولة المؤسسات واحترام القانون.

وتابع "الفقى" مع جميع الأجهزة المعنية الاستعدادات النهائية للعملية الانتخابية من تجهيز المقرات الانتخابية "العامة والفرعية" من حيث النظافة ورفع كفاءة المرافق والإضاءة الداخلية والخارجية للمقرات، وجميع الإجراءات اللازمة لخروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة توفير أماكن انتظار ومظلات أمام اللجان الانتخابية لحماية الناخبين من أشعة الشمس، وتوفير كراسي لراحة كبار السن، والأشخاص من ذوي الإعاقة، وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين للتيسير عليهم للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

وأشار محافظ سوهاج إلى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل مركز؛ لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول، وتذليل أية معوقات.