تجهيز اللجان فى مدارس الجيزة استعدادا للانتخابات الرئاسية.. صور

كتبت – مرام محمد

استعدت جميع الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة لانطلاق الانتخابات الرئاسية 2024، المقرر عقدها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم الجيزة.

وتابعت الإدارات التعليمية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالمحافظة، تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتنفيذ جميع أعمال الصيانة باللجان وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات من أثاث ومصادر للتهوية والإضاءة ومظلات ومقاعد وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، إلى جانب تجهيز استراحة المراقبين ومقرات المبيت لقوات التأمين، لضمان سير العملية الانتخابية فى هدوء ويسر وتوفير سبل الراحة للقائمين عليها وللمواطنين خلال الاقتراع.

وتكثف أحياء ومراكز ومدن المحافظة أعمال رفع كفاءة المقار الانتخابية من الداخل والخارج، وذلك بتحسين الإنارة العامة أمام مداخل اللجان، ودهان وتجميل الأسوار، وتكثيف أعمال النظافة العامة، ورفع الإشغالات والتعديات فى محيطها وفى الطرق المؤدية إليها.

جديرٌ بالذكر أن الانتخابات الرئاسية تعقد في محافظة الجيزة داخل 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركز انتخابى و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألف و318 ناخب من مواطنى المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.