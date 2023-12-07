اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 ديسمبر 2023 08:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوج عمته فى إمبابة بسبب خلافات مالية لجلسة 20 ديسمبر

الخميس، 07 ديسمبر 2023 06:38 م
تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوج عمته فى إمبابة بسبب خلافات مالية لجلسة 20 ديسمبر أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة فني تكييف وتبريد، متهم  بقتل زوج عمته بعصا حديدية؛ بسبب خلافات على مبلغ 7 آلاف جنيه بمنطقة إمبابة  لجلسة 20 ديسمبر .
 
 
وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 12860 لسنة 2022 جنايات إمبابة، أن المتهم "م. ح"، فني تكييف وتبريد، 36 سنة، في يوم 2 أغسطس 2022 قتل عمدا زوج عمته "محمد. أ" من غير سبق إصرار أو ترصد بأن كال له عدة ضربات على رأسه باستخدام عصا حديدية فأحدث إصابته التي أودت بحياته.
 
وتابعت التحقيقات: ارتبطت تلك الجناية بجنحة، وهي أنه في ذات الزمان والمكان شرع المتهم في سرقة أموال المجني عليه من مسكنه، إلا أنه خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو عدم عثوره على أي أموال بالمسكن.
 
وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز أداة "عصا حديدية" بدون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
 
 






جنايات الجيزة

اخبار الحوادث

جرائم القتل

الحوادث اليوم




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة