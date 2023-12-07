بولندا: الجهود الدبلوماسية مستمرة لإجلاء البولنديين المتبقين من قطاع غزة

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قال نائب وزير الخارجية البولندى باول جابلونسكي، اليوم الخميس، إن إسرائيل تمنع خروج بعض الأفراد من قطاع غزة، الأمر الذى يعيق جهود بولندا لإجلاء مواطنيها من هناك.

ونقلت صحيفة "ذا فيرست باب" البولندية عن جابلونسكي، قوله خلال مؤتمر صحفى إن وارسو لم تتلق موافقة على رحيل عدد من الأشخاص، مضيفًا: "فى جميع الحالات التى لم يتم التوصل إلى حل لها بعد بشأن الإجلاء، تنتظر قرارات من الجانب الإسرائيلي".



وقال جابلونسكي: "لدى إسرائيل إمكانية بنسبة 100% لمنع هذه الرحلات فيما يتعلق بأشخاص محددين، وفى بعض الحالات الفردية لدينا مثل هذا الوضع، حيث لم نحصل على تلك الموافقة، وأن الإسرائيليين لم يمنحوا تلك الموافقة لمواطنينا".



وتابع: "نحاول تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات الضرورية، العديد من الدول الأخرى تعانى من وضع مماثل حيث ظل مواطنو العديد من الدول الأخرى طوال الوقت فى قطاع غزة، ولم يحصلوا جميعا على إذن بالإخلاء".



وأكد نائب وزير الخارجية أن الجهود الدبلوماسية مستمرة لإجلاء البولنديين المتبقين، قائلاً: "نتحدث مع الإسرائيليين، ونتواصل مع السلطات الدبلوماسية والقنصلية، وكذلك مع المؤسسات الأمنية، لإنهاء هذا الوضع بشكل فعال حيثما كان ذلك ممكنًا، وأن الجهود الدبلوماسية لتحقيق هذه الغاية بدأت فى 9 أكتوبر الماضي".



وفى منتصف نوفمبر الماضي، قامت بولندا بإجلاء 18 من مواطنيها من قطاع غزة. ووفقاً لجاسيك سيويرا، رئيس مكتب الأمن القومى البولندي، فإن ما يصل إلى 25 شخصاً ما زالوا فى غزة.