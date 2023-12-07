اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 ديسمبر 2023 07:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

بلجيكا تعتزم منع المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين بالضفة الغربية من دخول أراضيها

الخميس، 07 ديسمبر 2023 07:32 م
بلجيكا تعتزم منع المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين بالضفة الغربية من دخول أراضيها المستوطنين الإسرائيليين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قالت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي، بيترا دى سوتر، إن بلجيكا ستمنع دخول المستوطنين الإسرائيليين من الضفة الغربية المُحتلة المتورطين فى أعمال عنف ضد الفلسطينيين.

وكتبت دى سوتر عبر حسابها على منصة "إكس" للتدوينات القصيرة، اليوم/الخميس/، إن:" احتلال الضفة الغربية ينتهك القانون الدولى سيتم منع المستوطنين العنيفين من دخول بلجيكا وسأقترح أن تدعو بلجيكا إلى فرض حظر على السفر على مستوى الاتحاد الأوروبي، لن يتم منح تصريحات دخول مجانية لممارسى العنف والعنصرية والكراهية".


ومن جانبه، قال رئيس الوزراء البلجيكى ألكسندر دى كرو، مساء أمس/الأربعاء/، إن بلجيكا ستعمل مع الولايات المتحدة بشأن فرض عقوبات على الأفراد الذين يضرون بالسلام فى الضفة الغربية.


وأدان الاتحاد الأوروبى تزايد عنف المستوطنين منذ أحداث السابع من أكتوبر، وبدأت الولايات المتحدة هذا الأسبوع بفرض حظر على منح تأشيرات الدخول للأشخاص المتهمين بالتورط فى هذه الهجمات.







غزة

دمار غزة

فلسطين

اخبار فلسطين

اسرائيل

الاحتلال الاسرائيلى

قصف غزة

القصف الاسرائيلى

جرائم اسرائيل

الضفة الغربية

طوفان الاقصى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة