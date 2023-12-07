بابا الفاتيكان يدعو إلى اتخاذ خطوة تاريخية بإجراءات ملموسة بخصوص التغير المناخى

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دعا بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، إلى ضرورة اتخاذ خطوة تاريخية إلى الأمام بإجراءات ملموسة، فى إطار المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28) المقام فى دبي.

وفى كلمته بمناسبة تسليم أوراق اعتماد سفراء الكويت، نيوزيلندا، مالاوي، غينيا، السويد وتشاد، لدى الكرسى الرسولى /الخميس/ وفقا لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أطلق بابا الفاتيكان نداءً جديداً لـ(Cop28) بالقول إن مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ، الذى يعقد حاليا فى دبي، يمكن أن يشكل خطوة تاريخية إلى الأمام فى الاستجابة بحكمة وبصيرة لهذه التحديات الواضحة والحاضرة، والتى تمثل تهديدات للصالح العام العالمي.



وأعرب البابا عن اهتمامه الخاص بمستقبل بيتنا المشترك، وتحديدًا بالآثار التى يمكن أن يخلفها التغيّر المناخى وتدمير البيئات الطبيعية للأعضاء الأكثر ضعفًا فى الأسرة البشرية.



وقال: "لنصلِّ من أجل أن يتحد قادة الأمم فى اعتماد تدابير ملموسة تسمح لنا بتسليم الأجيال القادمة عالما أشبه بالحديقة الخصبة التى عهد بها الخالق إلى رعايتنا وإدارتنا".