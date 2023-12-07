انطلاق فعالية حزب المؤتمر لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

نظم حزب المؤتمر، بقيادة رئيس حزب المؤتمر الربان عمر المختار صميدة، آخر المؤتمرات الداعمة للمرشح عبدالفتاح السيسي، حيث تشهد مدينة منية النصر، بمحافظة الدقهلية، إقامة مؤتمر داعم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، قبل ساعات قليلة من بدء الصمت الإنتخابي

وحضر المؤتمر عدد من القيادات السياسية والتنفيذية سواء علي مستوي الجمهورية او المحافظة، حيث يمثل المهندس الشوربجي عبدالحميد الشوربجي، والدكتور حسن الشرقاوي ممثلين عن الحملة الرئاسية للمرشح عبدالفتاح السيسى.

فيما حضر أحمد خالد عضو تنسيقية شباب الأحزاب ونائب رئيس الحزب، والدكتورة داليا الأتربي، نائب رئيس الحزب عن الدكتور عمر المختار صميدة، ومحمد ثروت عن حملة بشبابها.

وتشهد الدولة المصرية تنافسات شرسة بين اربعة مرشحين علي مقعد، رذيس الجمهورية، والتي ستنطلق بداية من يوم الأحد وتنتهي يوم الثلاثاء علي مدار 3 ايام متتالية 10،11،12 من ديسمبر 2023.