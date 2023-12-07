اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 ديسمبر 2023 08:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

انطلاق فعالية حزب المؤتمر لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي بالدقهلية

الخميس، 07 ديسمبر 2023 07:37 م
انطلاق فعالية حزب المؤتمر لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي بالدقهلية مؤتمر دعم المرشح عبدالفتاح السيسى
الدقهلية - محمدالحبشي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظم حزب المؤتمر، بقيادة رئيس حزب المؤتمر الربان عمر المختار صميدة، آخر المؤتمرات الداعمة للمرشح عبدالفتاح السيسي، حيث تشهد مدينة منية النصر، بمحافظة الدقهلية، إقامة مؤتمر داعم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، قبل ساعات قليلة من بدء الصمت الإنتخابي
 
وحضر المؤتمر عدد من القيادات السياسية والتنفيذية سواء علي مستوي الجمهورية او المحافظة، حيث يمثل المهندس الشوربجي عبدالحميد الشوربجي، والدكتور حسن الشرقاوي ممثلين عن الحملة الرئاسية للمرشح عبدالفتاح السيسى.
 
فيما حضر أحمد خالد عضو تنسيقية شباب الأحزاب ونائب رئيس الحزب، والدكتورة داليا الأتربي، نائب رئيس الحزب عن الدكتور عمر المختار صميدة، ومحمد ثروت عن حملة بشبابها.
 
وتشهد الدولة المصرية تنافسات شرسة بين اربعة مرشحين علي مقعد، رذيس الجمهورية، والتي ستنطلق بداية من يوم الأحد وتنتهي  يوم الثلاثاء علي مدار 3 ايام متتالية 10،11،12 من ديسمبر 2023.
 
حزب المؤتمر يعقد آخر المؤتمرات لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي بالدقهلية
مؤتمر دعم المرشح عبدالفتاح السيسي بالدقهلية

توافد المشاركين في مؤتمر دعم السيسي
توافد المشاركين في مؤتمر دعم السيسي

جانب من حضور المؤتمر
جانب من حضور المؤتمر

بدأ التوافد علي المؤتمر
بدأ التوافد علي المؤتمر
 
 
 
 






القوي السياسية

دعم الرئيس

المرشح عبدالفتاح السيسي

حزب المؤتمر

مؤتمرات انتخابية

إنتخابات الرئاسة المصرية 2024

الدقهلية

حملات ومؤتمرات

مصر تنتخب




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة