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انتخابات الرئاسة 2024.. 12 مركزا انتخابيا و32 لجنة فرعية فى العمرانية بالجيزة

الخميس، 07 ديسمبر 2023 01:00 ص
انتخابات الرئاسة 2024.. 12 مركزا انتخابيا و32 لجنة فرعية فى العمرانية بالجيزة الانتخابات الرئاسية -أرشيفية
كتبت – مرام محمد

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خصصت محافظة الجيزة 12 مركزًا انتخابيًا و32 لجنة فرعية في حي العمرانية، لاستقبال 311 ألفًا و830 ناخبًا مقيدًا بالجداول الانتخابية بالحي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها داخل البلاد خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.
 
ويكثف الحي، طبقًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حملات النظافة ورفع الإشغالات والتعديات في محيط المقار الانتخابية والطرق المؤدية إليها، مع مراجعة التجهيزات النهائية داخل اللجان من توفير مقاعد ومظلات باللجان وأماكن انتظار ووسائل التهوية المناسبة، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن؛ للخروج بالعملية الانتخابية بشكل منظم وحضاري.
 
جديرٌ بالذكر أن محافظة الجيزة خصصت 457 مركزًا انتخابيًا و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطنى المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.






الانتخابات

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية 2024

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