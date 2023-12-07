انتخابات الرئاسة 2024.. تعرف على أماكن لجان الوافدين بدمياط

دمياط معتز الشربيني

حددت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية التى ستجرى أيام 10 و11 و12 القادمين، اللجان المتخصصة للوافدين بمحافظة دمياط علي النحو التالي:

محطة القطار بمدينة دمياط، مستشفي ميناء دمياط الجديدة البحري، المعهد الفني التجاري بالمنطقة الصناعية، مبني نادي الوافدين والعاملين داخل جامعة دمياط، مدارس رأس البر الرسمية بجوار الصالة المغطاة.

تجري الانتخابات الرئاسية في محافظة دمياط فى 10 لجان عامة و141 مركزا انتخابيا و176 لجنة فرعية لاستقبال 1111568 ناخبا وناخبة.

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على رؤساء الوحدات المحلية بتوفير كافة التجهيزات للمقار الانتخابية وتخصيص وأماكن لانتظار المواطنين مجهزة بمظلات وكراسي متحركة لتسهيل حركة كبار السن وذوى الهمم، والتنسيق مع القطاعات الخدمية والمرافق لتواجد طواقم نوبتجية بالمقار على مدار 24 ساعة ، ورفع الإشغالات وتكثيف حملات النظافة بمحيط المقار وإزالة اللوحات الإعلانية الخاصة بالانتخابات مع بداية فترة الصمت الانتخابى ، والتنسيق مع إدارة المواقف لتوفير وسائل مواصلات إلى المقار.