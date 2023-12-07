"اليوم السابع": الدعاية الانتخابية تتوقف اليوم.. والتصويت الأحد المقبل

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا، الجمعة، تفاصيل مهمة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتى تمثل أبرزها في بدء فترة الصمت الانتخابى و توقف الدعاية الانتخابية على أن يكون التصويت الأحد المقبل.

واقرأ فى العدد الصادر غدا أيضا..

إعلان نتيجة الخارج والداخل 18 ديسمبر



الدعاية الانتخابية تتوقف اليوم.. والتصويت الأحد المقبل

«الوطنية للانتخابات» تدعو المصريين للمشاركة فى الاستحقاق الدستورى.. القضاة يتسلمون أوراق الاقتراع.. توفير سيارات لنقل ذوى الهمم وكبار السن إلى اللجان.. و«التضامن» تساهم فى طباعة البطاقات الانتخابية بلغة «برايل»



الرئيس السيسى يشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للكليات العسكرية.. ويؤكد:

القوات المسلحة تنتقى أفضل الطلبة وفقا لأحدث المعايير



الرئيس يوجه الطلاب بمداومة الاطلاع المعرفى لبناء الشخصية القادرة على حماية الوطن واستكمال مسيرة التنمية

مجازر إسرائيل مستمرةعدد الشهداء يقفز إلى أكثر من 17 ألفا فى غزة



الجمهورية الجديدة.. حياة كريمة خالية من العشوائيات

40 مليار جنيه لتطوير 357 منطقة عشوائية غير آمنة خلال 9 سنوات



إضافة 2 كيلو سكر لبطاقة التموين بـ27 جنيها

«التموين»: استمرار ضخ السكر الحر فى كل المنافذ والسلاسل



رئيس الوزراء: افتتاح المتحف المصرى الكبير بشكل كامل قريبا

«مدبولى» يتفقد المتحف ويلتقى عددا من السائحين.. ويؤكد: متابعة أسبوعية لما يتم إنجازه من أعمال



113 مليون جنيه استثمارات لتطوير المواقع الأثرية بالصعيد





ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ35.173 مليار دولار نهاية نوفمبر



«الجمارك»: الذكاء الاصطناعى أداة فعالة فى تحليل ومعالجة البيانات

رئيس الوزراء يتفقد سير العمل بمشروع حدائق الفسطاط



مدبولى: تحويل المنطقة إلى متنزه بيئى وسياحى وثقافى

رئيس "التنمية الحضرية": حديقة الفسطاط الأكبر من نوعها فى الشرق الأوسط.. وتحتضن متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص



رئيس الجهاز المركزى للتعمير: المنطقة الاستثمارية تشمل مبانى تجارية ومطاعم ومسرحا رومانيا ونافورة.. والحدائق التراثية تشمل مطاعم ومبانى للزوار وجار العمل فى القصبة





فحص 2 مليون طالب ابتدائى ضمن مبادرة الكشف المبكر عن فيروس "سى"



روشتة لتعامل األمهات مع المشاكل الصحية للأطفال خلال الشتاء

رئيس قسم طب الأطفال بجامعة القاهرة: الالتهاب الرئوى قد يكون معديا فى حالات محددة.. و"صفار البيض وأشعة الشمس" مصدر فيتامين D



ترقب بسوق الذهب العالمى.. وتوقعات بالأسعار

الاتجاه العام يدعم الارتفاع مع انخفاض عائد السندات والدولار

