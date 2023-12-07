المقار الانتخابية فى الواحات البحرية تستعد للانتخابات الرئاسية.. صور

كتبت – مرام محمد

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، باستمرار جهود رفع كفاءة الطرق والشوارع المؤدية للمقار الانتخابية ورفع درجة الاستعداد لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الداخل خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023.

وفي هذا الإطار، تابع محافظ الجيزة جهود رفع كفاءة الطرق المؤدية ومقار اللجان الانتخابية بالدقي وجنوب الجيزة والواحات البحرية ومنشأة القناطر، حيث جارٍ الانتهاء من تجهيز المقار الانتخابية ومحيطها وإمدادها بكل المستلزمات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية بالتنسيق مع الأجهزة والإدارات المعنية، لضمان سير عملية الاقتراع فى هدوء ويسر.

وشهدت الاستعدادات، تجهيز المقار بمصادر التهوية والإضاءة المناسبة وطفايات الحريق ومظلات ومقاعد وكراسى متحركة لذوى المهم وكبار السن، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات فى محيط المقار وفى الطرق المؤدية إليها، للوصول لأعلى مستوى جاهزية لها.

يُذكر أن محافظة الجيزة شكلت غرفة عمليات رئيسية لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالديوان العام للمحافظة، والتي سيتم عقدها برئاسة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وبمشاركة مسئول عن كل جهة معنية، والتي ستكون حلقة الوصل بين قيادات المحافظة وغرف العمليات الفرعية بتلك الجهات لسرعة التنسيق ومعالجة الشكاوى الواردة والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ طوال فترة عقد الانتخابات.