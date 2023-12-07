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المؤتمر الختامى لحملة السيسى يعرض فيلما تسجيليا عن إنجازات الدولة

الخميس، 07 ديسمبر 2023 08:46 م
المؤتمر الختامى لحملة السيسى يعرض فيلما تسجيليا عن إنجازات الدولة الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
كتب أحمد عرفة

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عرض المؤتمر الختامي لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمشاركة مجلس القبائل والعائلات المصرية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيلما تسجيليا حول أبرز المشروعات العملاقة التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية.

واستعرض الفيلم التسجيلى الذي عرضه المؤتمر، والذي نقلته قناة إكسترا لايف، عدد من مشاهد المشروعات التي تم تنفيذها وأبرز النجاحات التي حققتها مصر في مختلف المجالات.

كما عرض الفيلم أيضا إنجازات الدولة في مجال الطرق والكبارى، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وأبرز المصانع الكبرى التي افتتحتها مصر، بجانب النجاحات التي حققتها مصر في المجال الزراعى.







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