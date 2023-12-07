القاهرة الإخبارية: فصائل فلسطينية تستهدف 3 آليات إسرائيلية بخان يونس

كتب سمير حسنى

أعلنت الفصائل الفلسطينية، استهداف 3 آليات إسرائيلية على محور القرارة بخان يونس فى قطاع غزة، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

وكان إسحاق سدر، وزير الاتصالات الفلسطيني، قال إن وقوف مصر والدول العربية ضد التهجير القسري للفلسطينيين حال دون نزوحهم خارج غزة، متهما الاحتلال بالعمل على بث الذعر بين أهالي القطاع من خلال الرسائل المختلفة التي يرسلها للمواطنين.

وشدد "سدر" في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، على بقاء الفلسطينيين صامدين على الأرض الفلسطينية، معقبا بالقول: "لن نمرر مخططات الاحتلال الإسرائيلي".

كشف وزير الاتصالات الفلسطيني عن انقطاع في أحد خطوط الاتصالات شمال غزة، مؤكدا العمل مع شركات الاتصالات لإصلاحه وإعادة الخدمة مرة أخرى.