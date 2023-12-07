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القاهرة الإخبارية: تشديدات إسرائيلية لمنع الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى

الخميس، 07 ديسمبر 2023 01:47 م
القاهرة الإخبارية: تشديدات إسرائيلية لمنع الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى الشرطة الإسرائيلية بالمسجد الأقصى
كتب محمد عبد المجيد

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أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية قبل قليل، عن تواجد تشديدات أمنية لشرطة الاحتلال الإسرائيلية، وذلك لمنع دخول الفلسطينيين للصلاة فى المسجد الأقصى. 
 
وكان عشرات المستوطنين الإسرائيليين قد اقتحموا صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى، قبل مسيرة ينوى المستوطنون القيام بها الليلة تحت شعار "فرض السيطرة" على المدينة المحتلة. 
 
وقالت مصادر فلسطينية في المدينة المقدسة، إنه من المتوقع أن تنطلق مسيرة المستوطنين في وقت لاحق اليوم من باب الخليل باتجاه باب العامود، مخترقة الحى الإسلامى بالبلدة القديمة وصولاً إلى حائط البراق.






القدس

المسجد الأقصى

الشرطه الاسرائيليه

القاهرة الإخبارية




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