اليوم السابع
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الصحة العالمية تعرب عن قلقها إزاء إمكانية تفشى الأمراض فى غزة

الخميس، 07 ديسمبر 2023 01:48 م
الصحة العالمية تعرب عن قلقها إزاء إمكانية تفشى الأمراض فى غزة منظمة الصحة العالمية
كتبت أمل علام

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أعربت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها إزاء إمكانية تفشي الأمراض في قطاع غزة، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع المحاصر.
 
وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، الدكتور ريتشارد بيبركورن، "إن النازحين يبحثون عن الأغطية، وعن الخشب، وعن كل شىء.. نحن قلقون حقا من انتشار الأمراض المعدية، والأمراض التي تنقلها المياه"، واصفا وضع المياه بأنه "حرج للغاية".
 
ولفت إلى أن مستشفى النصر في خان يونس يؤوي آلاف المرضى، رغم أن طاقته الاستيعابية لا تتجاوز 350 مريضا.
 
 






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