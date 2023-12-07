"الشيوخ الأمريكى" يعرقل إقرار حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا وإسرائيل

وكالات

عرقل أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكى الأربعاء طلباً قدّمه البيت الأبيض لإقرار حزمة مساعدات طارئة بقيمة 106 مليارات دولار تستفيد منها بالدرجة الأولى أوكرانيا وإسرائيل بسبب عدم تضمّنها إصلاحات في مجال الهجرة يطالبون بها.

ورهن السيناتورات الجمهوريون تصويتهم على المضيّ قدماً بإقرار هذه الحزمة بتضمينها إصلاحات لسياسة الهجرة التي تنتهجها الإدارة الديموقراطية، في خطوة تمثّل هزيمة نكراء للرئيس جو بايدن الذي كان قد حذّر الكونجرس من أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتوقّف عند حدود أوكرانيا، إذ يمكن أن يذهب إلى مواجهة مع حلف شمال الأطلسي.

ومع استمرار التصويت، بلغت النتيجة 41 صوتاً مقابل 43، مما يعني أن الإجراء لم يتمكن من الحصول على موافقة 60 صوتاً، وهو أمر لازم في المجلس المؤلف من 100 عضو لتمهيد الطريق لبدء مناقشة مشروع القانون.