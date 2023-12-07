اليوم السابع
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الخميس، 07 ديسمبر 2023 05:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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السعودية.. سقوط مقاتلة أثناء مهمة تدريبية بقاعدة الملك عبدالعزيز ومقتل جميع طاقمها

الخميس، 07 ديسمبر 2023 05:03 م
السعودية.. سقوط مقاتلة أثناء مهمة تدريبية بقاعدة الملك عبدالعزيز ومقتل جميع طاقمها تحطم طائرة
وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع فى المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، سقوط إحدى الطائرات المقاتلة من طراز إف-15 اس ايه، واستشهاد طاقمها، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
 
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، العميد الركن تركي المالكي، إن “حادث سقوط الطائرة وقع عند الساعة (12:5 ظهر اليوم الخميس وذلك أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران”.
 
وأضاف أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث الذي نتج عنه استشهاد طاقم الطائرة الجوي.






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