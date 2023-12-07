السجن للمتهمين بسرقة توك توك من قائده بالإكراه بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، 4 أشخاص بمعاقبة المتهمين من الأول إلى الثالثة بالسجن لمدة 6 سنوات، والحبس مع الشغل سنتين للمتهم الرابع؛ لاتهامهم بالاشتراك في سرقة دراجة نارية (توك توك) من قائده بالإكراه بمركز ههيا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 13153 لسنة 2023 جنايات مركز ههيا، المقيدة برقم 1552 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، ليوم 21 أغسطس الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: طلعت و م أ، عامل، مقيم بمركز ههيا، وطلال ع ع ال، عاطل، مقيم بمركز ههيا، ومريم ع م ال، ربة منزل، مقيمة بمحافظة الإسماعيلية، وسعد ع س ع، عامل، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بالاشتراك في سرقة دراجة نارية (توك توك) من قائده بالإكراه بمركز ههيا.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول إلى الثالثة سرقوا دراجة نارية (توك توك) من المجني عليه محمود م أ ف ع، المملوكة لوالده، وذلك بالإكراه حال مروره بالطريق العام، وإخفاء المتهم الرابع الدراجة المسروقة مع علمهه بكونها متحصلة سرقة بالإكراه على النحو المبين بالتحقيقات.